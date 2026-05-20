Juicio por abuso sexual en La Rioja: testimonios clave de peritos y testigos

La Cámara Tercera en lo Criminal de La Rioja avanza en el juicio por abuso sexual, con pruebas de ADN que revelan coincidencias entre el imputado y la víctima. La investigación incluye análisis de muestras biológicas realizadas en Jujuy.

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El juicio contra I.G.I., acusado de abuso sexual con acceso carnal, avanza en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, ubicada en La Rioja. La audiencia es presidida por la jueza Dra. Edith Agüero, con la participación de los jueces Dres. Karina Cabral y Gustavo Díaz, y la representación del Ministerio Público Fiscal a cargo del Dr. Rafael López.

Durante la jornada, se presentaron declaraciones de expertos de la Policía Técnica Judicial. Una licenciada en Bioquímica y Farmacia expuso sobre su trabajo en el análisis de sábanas, que revelaron resultados positivos para muestras biológicas. Estas muestras fueron enviadas a la provincia de Jujuy para realizar estudios genéticos, debido a la falta de un centro especializado en La Rioja.

Además, un licenciado en Bioquímica explicó sobre la extracción de muestras biológicas de la denunciante y el imputado, incluyendo hisopados bucales y análisis de prendas. Los resultados mostraron coincidencias con perfiles genéticos de ambas partes. Un efectivo policial también dio testimonio sobre la inspección de una vivienda en un barrio al norte de la ciudad, donde se recolectaron elementos que fueron sometidos a pericias.

El caso se remonta a un incidente ocurrido el 13 de julio de 2017, cuando el imputado realizaba trabajos de cerrajería en la vivienda donde se alega que tuvo lugar el abuso.