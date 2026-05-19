Martes, 19 de Mayo 2026
Detonación controlada en Ruta Nacional N° 40 garantiza seguridad tras hallazgo de explosivos
Policiales

Detonación controlada en Ruta Nacional N° 40 garantiza seguridad tras hallazgo de explosivos

Un operativo en la Ruta Nacional N° 40 permitió la destrucción segura de material explosivo bajo estrictos protocolos de seguridad, generando tranquilidad en la comunidad. La coordinación entre fuerzas de seguridad fue clave para el éxito del procedimiento.

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Un importante procedimiento se llevó a cabo en la Ruta Nacional N° 40 por parte de una dotación especial de la Dirección General de Cuerpos Especiales. Durante la intervención, se detectó y destruyó una cantidad significativa de material explosivo. Este operativo se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad internacional, asegurando la protección de ciudadanos y trabajadores del sector.

El operativo fue liderado por especialistas de la División Táctica y Explosivos, quienes trabajaron en conjunto con personal policial de vialidad. Se implementaron cortes preventivos en la circulación vehicular para facilitar las labores de los peritos, lo que permitió que el procedimiento se desarrollara sin contratiempos.

Los expertos decidieron destruir el material en el lugar mediante una detonación controlada, cumpliendo con la normativa legal vigente para el manejo de sustancias peligrosas. Desde la fuerza de seguridad informaron que el procedimiento culminó con éxito y sin novedades relevantes, lo que generó tranquilidad en los vecinos y usuarios de la ruta.

Las autoridades resaltaron la importancia de la coordinación entre las diferentes instituciones para garantizar la seguridad y el orden público, evidenciando la capacidad de respuesta ante posibles amenazas de materiales explosivos en la región.

Etiquetas: argentina ruta nacional 40 explosivos seguridad fuerzas de seguridad orden público
TL;DR

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