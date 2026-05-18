Lunes, 18 de Mayo 2026
Desarticulan red de ciberestafa en La Rioja: dos detenidos y $19 millones involucrados
Policiales

Desarticulan red de ciberestafa en La Rioja: dos detenidos y $19 millones involucrados

La detención de un hombre y una mujer en La Rioja por estafas a través de redes sociales ha revelado un perjuicio de más de 19 millones de pesos. Las autoridades destacan la importancia de fortalecer la ciberseguridad ante el aumento de fraudes virtuales.

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La Policía de Santiago del Estero ha llevado a cabo una investigación que culminó con la detención de un hombre y una mujer en La Rioja, acusados de perpetrar fraudes a través de redes sociales. Estos individuos están implicados en un esquema de estafa conocido como "phishing", donde prometían oportunidades de inversión con altas ganancias económicas, atrayendo a numerosas víctimas.

La investigación reveló que los acusados utilizaban perfiles falsos para promocionar inversiones en activos financieros. Se estima que el perjuicio económico generado por sus acciones asciende a más de 19 millones de pesos. Gracias a un meticuloso trabajo de inteligencia digital, las autoridades pudieron rastrear a los responsables en la ciudad capital de La Rioja.

El 13 de mayo, bajo autorización judicial, una comisión policial realizó operativos simultáneos en dos domicilios, logrando la detención de los sospechosos. Durante estos allanamientos, se incautaron elementos clave para la investigación, incluyendo tarjetas bancarias, teléfonos celulares y documentación relevante. Los detenidos han sido extraditados a Santiago del Estero, donde enfrentarán la justicia.

Etiquetas: la rioja ciberseguridad estafa phishing policía delincuencia
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