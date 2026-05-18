Detención de delincuente en la Feria de Artesanos tras tres meses en libertad

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La detención de un conocido delincuente, de apellido Flores (26), ocurrió el sábado en la Feria de Artesanos, situada en el centro de La Rioja. Este individuo intentó escapar con varios objetos de valor, lo que fue advertido por efectivos de la Comisaría Primera que patrullaban la zona. Al ser aprehendido, se le encontraron una freidora y productos de panificación, como facturas y pastafrolas, sustraídos de los puestos.

Flores posee un extenso prontuario delictivo y había sido liberado del Servicio Penitenciario Provincial hace tres meses tras cumplir una condena por delitos similares. Este hecho resalta la problemática de la reincidencia y los retos del sistema judicial en la reintegración de personas con antecedentes criminales.

El fiscal dispuso el inicio de actuaciones bajo el sistema de Flagrancia, mientras el personal de Criminalística aseguraba las pruebas y devolvía los elementos a los feriantes afectados. La intervención rápida de la policía evitó mayores disturbios en la feria, un lugar de encuentro importante para la comunidad.

Este incidente destaca la necesidad de mejorar la seguridad en espacios públicos y ha generado inquietud entre los feriantes. La comunidad ha solicitado al Gobierno provincial respuestas efectivas para enfrentar la inseguridad y prevenir futuros incidentes, enfatizando la importancia de estrategias que incluyan la prevención y el apoyo social.