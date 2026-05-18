Lunes, 18 de Mayo 2026
Carlos Rivera podría enfrentar prisión perpetua por el femicidio de Thiara Carrasco Vayón.
Policiales

Carlos Rivera podría enfrentar prisión perpetua por el femicidio de Thiara Carrasco Vayón.

La causa por el femicidio de Thiara Carrasco Vayón avanza hacia juicio oral, con Carlos Rivera como único imputado, enfrentando la posibilidad de prisión perpetua. La investigación revela detalles inquietantes sobre el crimen y su encubrimiento.

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El proceso judicial por el femicidio de la menor Thiara Carrasco Vayón, ocurrido en septiembre de 2023, ha sido elevado a juicio oral. En este momento, se espera la conformación del tribunal que se encargará de llevar adelante el debate legal. El único imputado es Carlos Rivera, quien enfrenta la acusación de homicidio doblemente agravado por criminis causa y por mediar violencia de género.

La pena máxima que podría recibir Rivera, de acuerdo con el Código Penal, es la prisión perpetua. Una vez que se constituya el tribunal, se procederá a citar a las partes involucradas —fiscalía, querella y defensa— para presentar las pruebas que respalden sus respectivas posiciones. Luego se fijará la fecha para el inicio de las audiencias del juicio.

El abogado de la familia de la víctima, Sergio Gómez, destacó que están acreditados los momentos previos al crimen y cómo se desarrollaron los hechos. Rivera, tras cometer el delito, trasladó el cuerpo de Thiara al barrio Oscar Smith y se dirigió a la casa de su madre, donde se encontraron prendas de la joven.

A pesar de que la madre de Rivera colaboró en ocultar evidencias, la ley actual la exime de responsabilidad penal por su vínculo familiar. Este avance en el proceso judicial reactiva el dolor de la familia Carrasco Vayón, que ha visto su vida transformada irreversiblemente desde el crimen. La querella enfatiza la necesidad de que Rivera enfrente la justicia, insistiendo en que la pena debe ser severa.

Etiquetas: femicidio thiara carrasco vayón juicio oral violencia de género carlos rivera justicia
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