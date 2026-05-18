Cierre del caso Venancio González: la justicia sobresee a cuatro acusados en La Rioja

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El Juzgado de Instrucción N° 2 ha dictado el sobresimiento definitivo de los cuatro principales acusados en el caso del homicidio de Venancio González, un hombre de 89 años que fue asesinado en Nonogasta en julio de 2020. Con esta resolución, el caso queda cerrado sin condenas, lo que ha generado malestar en la comunidad.

González fue encontrado muerto en su hogar el 18 de julio de 2020 por su hija, quien acudió a visitarlo. El informe policial reveló un escenario brutal, con múltiples heridas en el cuello y las manos de la víctima, indicando un intento de defensa. A pesar de las detenciones y varias líneas de investigación, las pruebas no fueron suficientes para mantener la acusación.

El juez ha ordenado la liberación inmediata de los acusados, Tapia, Moreno, Beltrán y Acevedo Castro, desvinculándolos del crimen. Esta decisión deja un vacío de justicia que ha sido ampliamente criticado por los familiares de la víctima y la comunidad, quienes sienten una creciente inseguridad y desamparo.

El trágico asesinato de González resalta la vulnerabilidad de los adultos mayores en situaciones de riesgo y pone de manifiesto los desafíos del sistema de justicia en la región, donde la violencia y la inseguridad son preocupaciones constantes.