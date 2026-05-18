Cucú" arrestado en Chilecito: intento de robo frustrado por la policía

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Un operativo policial en Chilecito resultó en la detención de un hombre apodado “Cucú” por un intento de robo. La acción se realizó en cumplimiento de un oficio judicial relacionado con el expediente N° 27.517, que investiga el delito de robo en grado de tentativa, según lo establecido en los artículos 164 y 142 del Código Penal Argentino.

La denuncia que originó la intervención fue presentada por una mujer de 50 años, identificada como Caliva, quien reside en el barrio Valle de Famatina. La policía llevó a cabo una serie de investigaciones que llevaron a identificar al detenido como un posible responsable del hecho. Tras su arresto, “Cucú” quedó a disposición del juez de turno mientras continúan las indagaciones.

Este tipo de operativos son parte de las estrategias de seguridad que las fuerzas policiales están implementando en la región para combatir el delito. La comunidad ha expresado su inquietud por el aumento de situaciones delictivas en los últimos meses, lo que hace que la respuesta de las autoridades sea vista como un avance hacia la recuperación de la seguridad.

Las autoridades han destacado la importancia de la colaboración entre la comunidad y la policía, instando a los vecinos a reportar actos sospechosos. A medida que avanzan las investigaciones, se espera obtener más información sobre el caso y posibles complicidades.