Martes, 19 de Mayo 2026
Policiales

Condena histórica de 35 años para Alfredo Chade tras fallo del Tribunal Superior de Justicia

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja confirmó la condena de 35 años de prisión a Alfredo Chade, desestimando los recursos de su defensa. Este fallo, fechado el 12 de mayo, refuerza la protección de los derechos de las víctimas y genera un debate sobre las garantías en procesos judiciales.

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Condena histórica de 35 años para Alfredo Chade tras fallo del Tribunal Superior de Justicia
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El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de La Rioja ha confirmado la condena de 35 años de prisión efectiva para Alfredo Chade, al rechazar el recurso de casación presentado por su defensa. Esta decisión fue comunicada por el abogado querellante, Dr. David Calipo, a DiarioChilecito.

El tribunal validó la sentencia original emitida por la Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial. La defensa había cuestionado varios aspectos del proceso judicial, incluyendo la valoración de las pruebas y la validez de testimonios, pero el TSJ determinó que no existieron arbitrariedades que justificaran una modificación de la condena.

Además, se reafirmó la correcta protección de la integridad de la menor involucrada mediante la validación de la Cámara Gesell y pericias psicológicas. El fallo, fechado el 12 de mayo y certificado el 14 de mayo, cierra la revisión del caso en la instancia provincial y marca un hito en la jurisprudencia local, resaltando la importancia de la protección de los derechos de las víctimas en el sistema judicial.

Etiquetas: la rioja tribunal superior de justicia condena justicia derechos de las víctimas jurisprudencia
TL;DR

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