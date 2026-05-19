Accidente en La Cébila: hospital atiende a ocho heridos y una mujer grave

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Un grave accidente en la Ruta Nacional N° 60, específicamente en la "Curva de las Golondrinas", ocurrió la noche del domingo, dejando a varias personas heridas. El Hospital Interzonal San Juan Bautista reportó que ocho pacientes fueron ingresados con diversos tipos de traumatismos.

Dos mujeres sufrieron traumatismos craneoencefálicos; una de ellas está internada en la Unidad de Terapia Intensiva con un estado considerado grave y bajo supervisión constante del servicio de Neurocirugía. La otra presenta lesiones catalogadas como leves. El resto de los heridos está siendo evaluado por equipos médicos interdisciplinarios.

Ante la magnitud del siniestro, se activaron protocolos de emergencia para asegurar una atención rápida. La coordinación entre el Hospital, el SAME y otros servicios de emergencia permitió una respuesta efectiva, destacando la importancia de la atención interdisciplinaria según las necesidades de cada paciente.

Este incidente resalta la necesidad de un sistema provincial robusto para responder a emergencias viales de gran magnitud. La rápida organización de la atención médica fue clave para manejar la situación y atender a los heridos adecuadamente.