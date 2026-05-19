Sospechas de usura en La Rioja: más de 20 tarjetas de débito involucradas en la investigación

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un hombre fue detenido en la zona capitalina de La Rioja con más de 20 tarjetas de débito, lo que ha generado inquietud en las autoridades. La Dirección de Delitos Económicos de la Policía, bajo la supervisión del comisario Santiago Vega, investiga el origen de estos plásticos. A pesar de la gravedad del descubrimiento, el implicado continúa en libertad mientras se recogen pruebas.

El sospechoso, que reside en la capital, optó por no declarar y ejercer su derecho a guardar silencio. Según las autoridades, la investigación no se enfoca en un robo convencional, ya que no hay denuncias registradas en su contra. La principal hipótesis es un posible delito financiero relacionado con la usura, donde prestamistas informales retienen tarjetas de sus clientes como garantía para asegurar pagos de intereses.

Para avanzar en la causa, la Justicia ha ordenado dos medidas: la declaración obligatoria de los titulares de las tarjetas y la obtención de informes detallados de las entidades bancarias sobre los movimientos realizados. Las tarjetas permanecen secuestradas preventivamente hasta que se obtengan testimoniales y reportes, lo que subraya la importancia de la fiscalización financiera en la región.