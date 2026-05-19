Accidente en barrio San Martín deja tres heridos tras colisión de motos

Tres personas resultaron heridas en un choque de motocicletas en el barrio San Martín, lo que resalta la creciente preocupación por la seguridad vial en la ciudad. Las autoridades buscan implementar medidas para prevenir futuros accidentes.

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Tres personas resultaron heridas en un accidente de motocicletas en el barrio San Martín. El choque ocurrió cuando dos motos colisionaron, lo que llevó a su traslado a un centro de salud para recibir atención médica. Una de las motocicletas circulaba por calle Chubut y la otra por Entre Ríos.

En una de las motos viajaba un hombre con un menor que se dirigía a la escuela, mientras que la otra involucraba a un adulto. Todos sufrieron golpes de distinta gravedad y se están realizando evaluaciones para descartar fracturas. El impacto fue significativo, y también se reportaron daños materiales en ambos vehículos.

Este incidente ha generado inquietud sobre la seguridad vial en la ciudad, destacando la necesidad de cumplir con las normas de tránsito. Las autoridades están implementando medidas para mejorar la seguridad y concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar las reglas de circulación. La comunidad espera que se reduzcan estos episodios y que se adopten estrategias efectivas para prevenir accidentes en el futuro.