Famatina en la mira: productores preocupados por matadero clandestino y abigeato

Una denuncia por abigeato en Famatina revela un matadero clandestino en Tres Quebradas, donde se hallaron restos de una matanza ilegal. Productores afectados identificaron a dos sospechosos. La investigación avanza.

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Un caso de abigeato ha generado preocupación entre los productores ganaderos de la región tras el descubrimiento de un matadero clandestino en Tres Quebradas, frente al cerro La Faldiquera. La denuncia fue presentada por Nelson Luna, un agricultor de 44 años, quien encontró en el lugar restos biológicos de una masiva faena ilegal.

Luna, que lleva más de una década en la actividad ganadera en el puesto "El Toro", se movilizó tras recibir un aviso sobre una matanza de vacunos a unos cuatro kilómetros de la barrera de Peñas Negras. Al llegar al sitio, se topó con una construcción precaria y diversos restos de animales, incluyendo costillares y patas de terneros.

Durante la inspección, rescató con vida a una ternera negra que estaba atada y reconoció restos de una vaca como parte de su propiedad. Además, otros productores identificaron restos de sus propios rodeos en el lugar. Luna aportó material fotográfico y mencionó que ha sufrido pérdidas recurrentes de ganado en los últimos meses.

Por último, el agricultor señaló a dos hombres como posibles sospechosos del crimen, debido a su conocimiento de la zona. Las autoridades de la Comisaría Distrito Famatina han puesto la denuncia a disposición del juez Jorge Jalil, quien se encargará de las directrices para continuar con la investigación.