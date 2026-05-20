Miércoles, 20 de Mayo 2026
Policiales

Tensión en Tilimuqui tras el hallazgo de un arma en el Colegio Agrotécnico

Un alumno de segundo año del Colegio Nacional Agrotécnico en Tilimuqui asistió a clases con una pistola TALA calibre .22 en su mochila, alertando a sus compañeros. La situación activó el protocolo de seguridad, destacando la necesidad de intervenciones adecuadas en el ámbito educativo.

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Momentos de tensión se vivieron el martes en el Colegio Nacional Agrotécnico «Ing. Julio César Martínez», ubicado en el Distrito Tilimuqui, tras el descubrimiento de un arma de fuego en la mochila de un alumno de segundo año. El hallazgo fue alertado por compañeros del menor, quienes actuaron rápidamente ante la situación.

Alrededor de las 14:00 horas, la policía recibió un llamado sobre el incidente. La vicedirectora, de apellido Acevedo, confirmó el hecho y explicó cómo se había originado. Las autoridades identificaron el arma como una pistola marca TALA calibre .22 Long Rifle, que carecía de numeración visible y estaba en condiciones no aptas para uso convencional, lo que generó alivio en la comunidad educativa.

El Rector de la Universidad Nacional de Chilecito, César Salcedo, tomó medidas inmediatas para brindar apoyo psicológico al menor, priorizando su salud mental y la protección de su identidad. Este incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en las instituciones educativas, resaltando la importancia de intervenciones adecuadas en situaciones de riesgo.

El hecho, que se encuentra bajo el amparo del fuero federal debido a la dependencia del colegio de la Universidad Nacional de La Rioja, ha llevado a involucrar a la Gendarmería Nacional para el secuestro del arma y la continuación de las investigaciones pertinentes.

Etiquetas: la rioja chilecito colegio agrotécnico arma en escuela seguridad educativa gendarmería nacional
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