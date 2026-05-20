Abuelo de 71 años arrestado en Malligasta por abusar de su nieta

Un hombre de 71 años fue detenido en Malligasta por abuso sexual simple agravado en grado de tentativa tras cinco años de investigación. El hecho ocurrió en marzo de 2021 y ha generado preocupación en la comunidad por la protección de menores.

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Un hombre de 71 años fue detenido en Malligasta por un intento de abuso sexual simple agravado, tras una investigación que duró cinco años. La medida fue ordenada por el juez Jorge Jalil y se llevó a cabo el martes a las 13:30 horas.

Los hechos se remontan al 16 de marzo de 2021, cuando el acusado ingresó a la habitación donde dormía su nieta de 12 años junto a su hermana menor. Según la denuncia, el hombre intentó obligar a la niña a bajar de la cama, ofreciéndole dinero y amenazándola para que no contara lo sucedido. La menor logró escapar y refugiarse en el cuarto de su hermano mayor.

Tras el incidente, la madre de la víctima confrontó al acusado, quien intentó desacreditar el testimonio de la niña antes de retirarse. A solicitud del fiscal Ariel Ormeño, se realizó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, donde fue detenido por el Departamento de Investigaciones de Chilecito. La identidad de la víctima se mantiene bajo estricta protección judicial, dado el impacto que este caso ha tenido en la comunidad, resaltando la necesidad de medidas de prevención contra el abuso familiar.