Miércoles, 20 de Mayo 2026
Policiales

Moto robada en San Juan: secuestro revela conexiones con La Rioja desde 2011

Durante un control en la Ruta Nacional 40, la Policía Caminera D7 recuperó una motocicleta Motomel B110 con pedido de secuestro desde 2011. Las autoridades continúan con las actuaciones judiciales pertinentes.

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Moto robada en San Juan: secuestro revela conexiones con La Rioja desde 2011
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Un operativo de control llevado a cabo por la Policía Caminera D7 en la Ruta Nacional 40 resultó en la identificación de una motocicleta relacionada con un caso de hurto. El procedimiento tuvo lugar en la tarde en las cercanías de calle Rivadavia y la misma ruta, en el departamento Sarmiento.

Durante el control, los agentes interrogaron a los ocupantes de una motocicleta, quienes no presentaron la documentación requerida. Esto llevó a los policías a realizar una verificación más detallada mediante el sistema SIFCOP. Se determinó que la motocicleta, una Motomel B110, tenía un pedido de secuestro vigente desde el 26 de abril de 2011, solicitado por la División Sustracción de Automotores de la Policía de La Rioja.

El conductor, identificado como Calleja, de 47 años y residente en Media Agua, fue detenido y la motocicleta fue secuestrada. Las autoridades iniciaron los trámites judiciales pertinentes y se comunicaron con el juzgado interviniente de La Rioja, destacando la labor de las fuerzas en la lucha contra el delito.

Etiquetas: la rioja sarmiento hurto de vehículo policía caminera control preventivo tránsito
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