Viernes, 22 de Mayo 2026
Policiales

Causa por homicidio en Nonogasta: el juez Jalil toma nuevas medidas en la investigación

El Juzgado de Instrucción N°2 de Chilecito avanza en la investigación por el homicidio de Venancio Antonio González, implicando a cuatro acusados. Se ha determinado que existen pruebas suficientes para mantener la hipótesis acusatoria, destacando la gravedad del caso y la prisión preventiva de los imputados. La resolución subraya la complejidad del proceso judicial en curso.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Causa por homicidio en Nonogasta: el juez Jalil toma nuevas medidas en la investigación
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El avance de la investigación penal por el homicidio agravado de Venancio Antonio González ha sido confirmado por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°2 en Chilecito. Cuatro imputados, identificados como Enzo A. T., Emanuel G. M., José N. B. y Rodrigo A. C., están acusados de haber cometido el crimen el 18 de julio de 2020 en Nonogasta.

El juez Dr. Jorge Elías Jalil sostuvo que existen elementos probatorios suficientes para mantener la hipótesis acusatoria. La resolución indica que la investigación ha pasado por diversas instancias, y se había declarado la nulidad de actuaciones vinculadas al procesamiento anterior. Por lo tanto, la causa continúa bajo su jurisdicción.

Se destaca que los imputados enfrentan cargos por "homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, concurso premeditado de dos o más personas y criminis causae". Previo a esta resolución, se había dispuesto su prisión preventiva y el embargo de bienes hasta cubrir un monto de $1.000.000 por cada uno, lo que refleja la seriedad de los cargos.

Etiquetas: chilecito nonogasta homicidio agravado investigación penal justicia delitos
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3981 articles →

Artículos relacionados

Accidente en Ruta 40: camión vuelca cerca de Andolucas, conductor con lesiones leves

Aumenta la preocupación en El Salvador: robos en el cementerio y reclamos por seguridad

Consejos de la Policía para prevenir estafas en la reventa de entradas al clásico del fútbol

Boxeador chileno enfrenta acusaciones por agresión a vecino y su mascota en Chilecito

Juicio por abuso sexual en La Rioja: testimonios clave de peritos y testigos

La Cámara Tercera pide 18 años de prisión en un caso de abuso sexual en La Rioja

Famatina en la mira: productores preocupados por matadero clandestino y abigeato

Moto robada en San Juan: secuestro revela conexiones con La Rioja desde 2011

Abuelo de 71 años arrestado en Malligasta por abusar de su nieta
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar