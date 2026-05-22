Causa por homicidio en Nonogasta: el juez Jalil toma nuevas medidas en la investigación

El Juzgado de Instrucción N°2 de Chilecito avanza en la investigación por el homicidio de Venancio Antonio González, implicando a cuatro acusados. Se ha determinado que existen pruebas suficientes para mantener la hipótesis acusatoria, destacando la gravedad del caso y la prisión preventiva de los imputados. La resolución subraya la complejidad del proceso judicial en curso.

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El avance de la investigación penal por el homicidio agravado de Venancio Antonio González ha sido confirmado por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°2 en Chilecito. Cuatro imputados, identificados como Enzo A. T., Emanuel G. M., José N. B. y Rodrigo A. C., están acusados de haber cometido el crimen el 18 de julio de 2020 en Nonogasta.

El juez Dr. Jorge Elías Jalil sostuvo que existen elementos probatorios suficientes para mantener la hipótesis acusatoria. La resolución indica que la investigación ha pasado por diversas instancias, y se había declarado la nulidad de actuaciones vinculadas al procesamiento anterior. Por lo tanto, la causa continúa bajo su jurisdicción.

Se destaca que los imputados enfrentan cargos por "homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, concurso premeditado de dos o más personas y criminis causae". Previo a esta resolución, se había dispuesto su prisión preventiva y el embargo de bienes hasta cubrir un monto de $1.000.000 por cada uno, lo que refleja la seriedad de los cargos.