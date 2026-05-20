La Cámara Tercera pide 18 años de prisión en un caso de abuso sexual en La Rioja

La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja analiza el caso de F.F.D., acusado de abuso sexual contra una menor, con el fiscal pidiendo 18 años de prisión. Las pruebas incluyen testimonios y un informe médico que ratifica el trauma sufrido por la víctima. ¿Qué decisión tomará el tribunal?

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La etapa de alegatos en el juicio contra F.F.D., acusado de delitos contra la integridad sexual de una menor, se llevó a cabo en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja. El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 18 años de prisión efectiva para el imputado, quien supuestamente abusó de la joven en diciembre de 2020 en una vivienda en la zona suroeste de la capital. La denunciante, en ese momento una adolescente, tenía una relación de amistad con la hija del acusado.

El tribunal, presidido por la jueza Dra. Sara López Douglas, y compuesto por los jueces Dres. Karina Cabral y Gustavo Díaz, escuchó al fiscal Dr. Rafael Diego López, quien argumentó que la culpabilidad de F.F.D. está comprobada por un sólido conjunto de pruebas. Estas incluyen el testimonio de la víctima en Cámara Gesell, declaraciones de familiares y un informe médico legal que evidenció lesiones compatibles con el abuso.

Además, se presentaron pericias psicológicas que confirmaron el trauma sufrido por la joven, evidenciando síntomas severos como angustia y ataques de pánico. La fiscalía encuadró al imputado en las figuras de Abuso Sexual Simple y Abuso Sexual con Acceso Carnal, y solicitó que el fallo se emita bajo las leyes de protección integral de la mujer y de derechos de niños y adolescentes. Por su parte, la defensa, liderada por el Dr. Marcos Maza, argumentó que existieron contradicciones en las testimoniales presentadas durante el juicio.