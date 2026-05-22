Viernes, 22 de Mayo 2026
Policiales

Accidente en Ruta 40: camión vuelca cerca de Andolucas, conductor con lesiones leves

Un accidente en la Ruta Nacional 40, cerca de Andolucas, dejó a un conductor con heridas leves. Bomberos y policía trabajan en el lugar para gestionar el tránsito y asistir en la emergencia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un siniestro vial ocurrió en la Ruta Nacional 40, cerca de la localidad de Andolucas, en el departamento San Blas de los Sauces. El conductor del vehículo implicado reportó solo heridas leves tras el incidente.

Los Bomberos Voluntarios del departamento y el personal de la Comisaría de San Blas están trabajando en la zona para gestionar la emergencia y regular el tránsito. La respuesta rápida de los servicios de emergencia ha sido clave para evitar consecuencias más graves.

Se espera que las autoridades ofrezcan un informe detallado sobre las circunstancias del accidente a medida que se obtengan más datos. La Ruta Nacional 40 es muy transitada, lo que genera inquietud entre los conductores y las autoridades locales.

Ampliaremos la información.

Etiquetas: san blas de los sauces accidente de tránsito ruta 40 tránsito bomberos voluntarios emergencia
TL;DR

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