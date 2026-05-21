Jueves, 21 de Mayo 2026
Policiales

Consejos de la Policía para prevenir estafas en la reventa de entradas al clásico del fútbol

La final del Torneo Apertura entre Belgrano y River el domingo 24 generó una alta demanda de entradas, pero la reventa está llena de estafas. La Policía de Córdoba advierte sobre los riesgos y enfatiza que solo se permitirá el ingreso con DNI físico.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La final del Torneo Apertura entre Belgrano y River se llevará a cabo el domingo 24 a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, y las entradas se agotaron rápidamente. Ante la euforia del evento, han comenzado a surgir casos de reventa en redes sociales, muchos de los cuales son estafas.

La Policía de Córdoba ha emitido recomendaciones para prevenir engaños. Aclararon que no habrá venta presencial ni entradas de cortesía, y aconsejan evitar compras a través de redes sociales y grupos informales. Las estafas suelen incluir precios muy bajos o vendedores que presionan a las víctimas para realizar transferencias.

Es crucial que los aficionados sepan que el ingreso al estadio será únicamente con DNI físico, ya que capturas o comprobantes digitales no serán aceptados. Por lo tanto, cualquier oferta de boletos físicos o códigos QR carecerá de validez para el acceso. La Policía insta a los hinchas a ser cautelosos y a no enviar dinero por publicaciones sospechosas.

Etiquetas: argentina fútbol final torneo apertura estafas policía de córdoba entradas
TL;DR

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