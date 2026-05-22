Viernes, 22 de Mayo 2026
Policiales

Aumenta la preocupación en El Salvador: robos en el cementerio y reclamos por seguridad

Delincuentes robaron placas de bronce en el Cementerio Municipal El Salvador, exponiendo la vulnerabilidad del lugar y la ineficaz respuesta policial. La comunidad exige medidas de seguridad urgentes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El Cementerio Municipal El Salvador ha sido víctima de un robo que evidencia la creciente inseguridad en espacios públicos. Delincuentes ingresaron durante el día y se llevaron dos mochilas llenas de placas de bronce, lo que pone de manifiesto la falta de infraestructura adecuada y la lenta reacción de las fuerzas de seguridad.

Jorge Cáceres, director del cementerio, describió momentos de tensión cuando, alrededor de las cuatro de la tarde, el antiguo sistema de campanas alertó sobre la situación. Al llegar, se percataron de que los ladrones ya se habían escapado en una motocicleta. Vecinos que presenciaron el robo corroboraron la actividad sospechosa.

La configuración del cementerio, con amplios espacios y tapias bajas, facilita el acceso y la huida de los delincuentes. A pesar del esfuerzo del personal por asegurar el lugar, la falta de medidas de seguridad adecuadas hace que su labor sea extremadamente difícil. La indignación crece debido a la respuesta tardía del servicio de emergencias 911, que impidió la captura de los ladrones y deja a los visitantes en una situación vulnerable.

Este incidente subraya la urgente necesidad de mejorar la seguridad en lugares públicos, especialmente en el Cementerio Municipal El Salvador, donde la comunidad exige acciones efectivas para proteger a los deudos y trabajadores.

Etiquetas: la rioja cementerio municipal el salvador inseguridad delincuencia obras públicas seguridad pública
TL;DR

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