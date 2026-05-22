Casi tragedia en avenida Oyola: vehículo sin frenos pone en peligro a niños

Un vehículo sin frenos estuvo a punto de atropellar a niños en la avenida Oyola, provocando tensión entre los presentes. No hubo heridos, pero los vecinos exigen más seguridad vial.

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Un vehículo sin frenos estuvo a punto de atropellar a varios niños en la avenida Oyola, lo que generó momentos de tensión entre los presentes. El incidente ocurrió debido a la pendiente de la vía, lo que provocó que el automóvil comenzara a retroceder sin control, cruzando un carril y atravesando el cantero central antes de detenerse sobre la avenida. Este episodio fue registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque sí se registraron daños materiales tanto en el vehículo como en el entorno. La situación ha encendido la preocupación entre los vecinos, quienes han solicitado mayor atención por parte del Gobierno provincial para mejorar la seguridad vial en la ciudad. La falta de controles y medidas efectivas para prevenir accidentes de este tipo sigue siendo un tema recurrente en la agenda comunitaria.