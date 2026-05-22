Docentes privados en La Rioja en estado de alerta por pagos atrasados

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) Seccional La Rioja denuncia demoras en el pago de salarios y del Incentivo Provincial Escolar, afectando gravemente a los educadores. La situación se agrava en instituciones como Joaquín Camaño y Atepeitos, donde se evidencian irregularidades. La falta de respuestas de empleadores y la precarización laboral son temas centrales de este conflicto.

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El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) Seccional La Rioja ha alertado sobre las "considerables demoras" en el pago de haberes por parte de las patronales, lo que afecta la estabilidad económica de los educadores de instituciones privadas. Esta situación ha llevado al gremio a iniciar acciones ante la Secretaría de Trabajo provincial y a mantener un estado de alerta en la provincia.

Fernanda Huser, secretaria general del sindicato, destacó que los retrasos en el pago del Incentivo Provincial Escolar (IPE) y sueldos son motivo de preocupación. En particular, mencionó irregularidades en la escuela Joaquín Camaño y en la institución "Atepeitos" de Milagro. Huser criticó que algunos empleadores retienen indebidamente los fondos, responsabilizando erróneamente al Ministerio por la falta de depósitos.

Un relevamiento del sindicato señala que esta problemática no es única de una sola institución, afectando a otros colegios en el interior de la provincia. La secretaria general enfatizó que los empleadores deben cumplir con sus obligaciones, ya que cuentan con fondos propios para realizar los pagos correspondientes.