Tragedia en el colectivo: un pasajero muere por descompensación en Capital

Un hombre de aproximadamente 60 años falleció en un colectivo de la Línea 5 en un episodio de descompensación fulminante durante la hora pico. La comunidad demanda mejoras en la atención médica y protocolos de emergencia en el transporte público.

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Un hombre de aproximadamente 60 años, identificado como Bazán, falleció el viernes por la mañana en un colectivo de la Línea 5 tras sufrir una descompensación fulminante. El incidente ocurrió alrededor de las 07.40 horas en la intersección de las calles Pellegrini e Independencia, en un horario de alta afluencia de pasajeros.

A pesar de los esfuerzos de reanimación realizados en el lugar por los servicios de emergencia, el hombre no pudo ser salvado. La situación generó conmoción entre los pasajeros y ha puesto de relieve la necesidad de protocolos de atención médica en el transporte público, especialmente durante las horas pico.

La empresa estatal Rioja Bus enfrenta críticas por la falta de herramientas adecuadas para manejar emergencias. Este trágico suceso ha suscitado un debate en la comunidad sobre la seguridad y salud en los colectivos, así como la capacitación del personal en situaciones críticas.

Los usuarios exigen respuestas claras y acciones concretas para evitar que situaciones similares se repitan, resaltando la importancia de un sistema de atención rápida y efectiva en el transporte público.