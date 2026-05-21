Viernes, 22 de Mayo 2026
Salud

Paro provincial de AProSLaR provocará descontento en La Rioja el miércoles 3 de junio

La Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja llevará a cabo un paro total de 24 horas el miércoles 3 de junio, afectando hospitales y CAPS. La protesta surge por la falta de respuestas a sus reclamos laborales y salariales, en un contexto crítico de precarización y falta de insumos.

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Redacción Equipo Editorial
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La Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja (AProSLaR) ha decidido llevar a cabo un paro total de actividades por 24 horas el próximo miércoles 3 de junio, afectando la atención en hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Esta medida es resultado de la falta de respuesta del Gobierno provincial a sus reclamos laborales y salariales.

El gremio, tras agotar las instancias de diálogo, señala que sus sueldos están por debajo de la línea de la pobreza y hay una notable falta de insumos médicos en los centros de salud. Además, critican la baja remuneración de las guardias y el estancamiento del pase a planta permanente del personal precarizado.

AProSLaR también rechazó las recientes inspecciones del Ministerio de Salud relacionadas con la regularización de matrículas profesionales. La protesta se enmarca en demandas como la necesidad de una recomposición salarial acorde al costo de la canasta básica y la mejora en el pago de guardias para profesionales.

Los representantes del sindicato advirtieron que, si no hay una respuesta satisfactoria de las autoridades provinciales, las medidas de fuerza se intensificarán en el futuro.

Etiquetas: la rioja aproslar paro de actividades salud protestas gobierno provincial
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