Se alerta sobre la práctica clandestina de kinesiología que afecta la salud infantil en La Rioja

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El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de La Rioja ha presentado una denuncia penal contra un individuo por el presunto ejercicio ilegal de la profesión, encendiendo alarmas en el ámbito de la salud pública. La persona denunciada realizaba tratamientos de rehabilitación y maniobras terapéuticas sin contar con la titulación ni la matrícula correspondiente.

El presidente del colegio, Emanuel Uliarte, expresó su preocupación por las actividades detectadas y detalló que se habían agotado las instancias administrativas antes de recurrir a la justicia. A pesar de las citaciones previas, no se logró localizar al denunciado para notificarlo adecuadamente.

Las maniobras realizadas por el imputado incluyen técnicas potencialmente peligrosas, como las prácticas expectorantes en bebés y niños, que pueden causar lesiones graves si no se ejecutan correctamente. Uliarte advirtió que las intervenciones clandestinas no sólo afectan a pacientes vulnerables, sino que ponen en riesgo la salud pública en general.

Debido a la naturaleza del caso, la identidad del denunciado se mantiene en reserva, ya que el asunto está bajo investigación en el Juzgado de Instrucción N° 3.