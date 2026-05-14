Prohibición de vapers en espacios públicos: un cambio para la salud de los riojanos

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En un acto del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Rioja, se aprobó la Ordenanza N° 6810, que prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos, conocidos como vapers, en todos los espacios cerrados de acceso público. La decisión responde a un aumento en el consumo de estos dispositivos, particularmente entre los jóvenes.

La concejal Viviana Luna fue la impulsora de esta iniciativa, señalando la necesidad de crear espacios más saludables y reducir la exposición involuntaria al humo de estos productos. Destacó que la sanción fue un esfuerzo conjunto y que se trabajó en conjunto con la Comisión de Salud para llegar a un consenso.

La normativa incluye la prohibición de la venta de vapers a menores de edad, abordando un punto crítico de la problemática. La concejala aclaró que ahora corresponde al Ejecutivo Municipal reglamentar la ordenanza, con un plazo estimado de entre 60 y 90 días para su aplicación efectiva. Durante este tiempo, se llevará a cabo una campaña de concientización para informar a la comunidad sobre la nueva regulación.