Jueves, 14 de Mayo 2026
Prohibición de vapers en espacios públicos: un cambio para la salud de los riojanos
Salud

Prohibición de vapers en espacios públicos: un cambio para la salud de los riojanos

El Concejo Deliberante de La Rioja aprobó la Ordenanza N° 6810, que prohíbe el uso de vapers en espacios públicos cerrados. La medida busca proteger a los jóvenes del creciente consumo de estos dispositivos, estableciendo también la prohibición de su venta a menores. Se lanzará una campaña informativa para concientizar sobre la nueva normativa.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

En un acto del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Rioja, se aprobó la Ordenanza N° 6810, que prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos, conocidos como vapers, en todos los espacios cerrados de acceso público. La decisión responde a un aumento en el consumo de estos dispositivos, particularmente entre los jóvenes.

La concejal Viviana Luna fue la impulsora de esta iniciativa, señalando la necesidad de crear espacios más saludables y reducir la exposición involuntaria al humo de estos productos. Destacó que la sanción fue un esfuerzo conjunto y que se trabajó en conjunto con la Comisión de Salud para llegar a un consenso.

La normativa incluye la prohibición de la venta de vapers a menores de edad, abordando un punto crítico de la problemática. La concejala aclaró que ahora corresponde al Ejecutivo Municipal reglamentar la ordenanza, con un plazo estimado de entre 60 y 90 días para su aplicación efectiva. Durante este tiempo, se llevará a cabo una campaña de concientización para informar a la comunidad sobre la nueva regulación.

Etiquetas: la rioja concejo deliberante ordenanza 6810 salud pública vapers legislación municipal
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3790 articles →

Artículos relacionados

Prohibición de vapers en espacios públicos: un respiro para la salud de los riojanos

Centros de salud en La Rioja recibirán 16 mil dosis de vacuna antigripal para proteger a grupos vulnerables

Capacitación en celiaquía: mejoras en la atención médica en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar