Miércoles, 6 de Mayo 2026
Capacitación en celiaquía: mejoras en la atención médica en La Rioja
Salud

Capacitación en celiaquía: mejoras en la atención médica en La Rioja

En el Día Internacional del Celíaco, se realizó una jornada en el Hospital Virgen María de Fátima para mejorar el diagnóstico y manejo de la enfermedad celíaca, que afecta a 1 de cada 100 argentinos.

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El Ministerio de Salud de la Provincia organizó una jornada de actualización profesional en el Hospital Virgen María de Fátima con motivo del Día Internacional del Celíaco. La actividad, que tuvo lugar de manera presencial y virtual, reunió a un conjunto de profesionales enfocados en mejorar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, que a menudo permanece sin identificar en muchos casos.

La directora de Nutrición, Fabrizia Yalid, resaltó la relevancia de estas capacitaciones, señalando que en Argentina se estima que una de cada 100 personas es celíaca, lo que implica alrededor de 400 mil personas afectadas, de las cuales el 80% aún no tiene diagnóstico. Reconoció que la enfermedad puede manifestarse de forma silenciosa, con síntomas como anemia y diarrea, lo que hace crucial fortalecer la concientización y detección temprana.

La jornada también incluyó la participación de autoridades como Romina Cuello, coordinadora de la Unidad del Plan Provincial de Salud, y Eliana Alem, subsecretaria de Ciclos de Vida. Se busca, a través de un enfoque interdisciplinario, mejorar la calidad de atención para quienes padecen esta condición y promover un manejo integral de la enfermedad.

Etiquetas: la rioja hospital virgen maría de fátima enfermedad celíaca jornada de actualización nutrición salud pública
TL;DR

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