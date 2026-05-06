Mejoras en el Hospital de Chilecito: nueva donación fortalece la atención pediátrica

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El Hospital Zonal Eleazar Herrera Motta de Chilecito ha recibido una significativa donación de camas pediátricas del Hospital Garrahan, lo que representa un avance importante en la mejora de los servicios de internación infantil. Este mobiliario de alta calidad refuerza la infraestructura del hospital local y establece un vínculo de colaboración con una de las instituciones de salud más reconocidas del país.

La dirección del hospital, liderada por la doctora Claudia Salguero, gestionó esta donación, destacando la importancia de crear redes de apoyo con centros de referencia nacional. Las camas llegaron en óptimas condiciones y cumpliendo con estrictos protocolos de desinfección, y actualmente se encuentran en el área de mantenimiento, donde se están realizando evaluaciones y trabajos de reacondicionamiento.

Salguero enfatizó que este gesto no solo implica la entrega de equipamiento, sino también un compromiso por la salud pública y la equidad en el acceso a atención médica. La incorporación de estas camas permitirá al sector de pediatría ampliar su capacidad de respuesta, brindando un ambiente más cómodo para los pequeños pacientes y facilitando su proceso de recuperación.