Martes, 5 de Mayo 2026
La Rioja intensifica controles para frenar el contrabando de vapeadores
Salud

La Rioja intensifica controles para frenar el contrabando de vapeadores

La nueva normativa nacional sobre el control del tabaco, que habilita la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos, genera un intenso debate en el ámbito sanitario. La Dra. Ana Gómez advierte que, aunque se busca regular un mercado antes clandestino, los productos no son seguros. Este cambio también impone restricciones severas a la identidad visual y a la comercialización de estos dispositivos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 7 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La nueva normativa nacional sobre el consumo de tabaco ha generado controversia en el ámbito sanitario. La Dra. Ana Gómez, referente de Control de Tabaco y Enfermedades Respiratorias en La Rioja, explicó que esta medida busca reemplazar la prohibición anterior con un registro estricto, aunque advierte que el daño ocasionado por estos productos sigue siendo el mismo.

La Disposición 2543 del Gobierno Nacional permite la comercialización e importación de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos de tabaco calentado, regulando un mercado que antes operaba sin controles. Gómez enfatizó que, aunque estos productos serán regulados, no se consideran seguros. La medida incluye la obligación de los importadores de presentar avales de laboratorio y cumplir con lineamientos técnicos específicos.

Además, se implementarán restricciones severas en la presentación de estos productos. El empaquetado deberá asemejarse al de los cigarrillos convencionales y se eliminarán los saborizantes. También se prohibirán los dispositivos desechables debido a preocupaciones ambientales relacionadas con sus baterías de litio. Los fabricantes deberán asumir la gestión de los desechos generados por sus productos, estableciendo una responsabilidad ambiental en la industria.

Gómez desmintió la noción de que estos dispositivos sean inocuos, señalando que las investigaciones sobre su seguridad suelen estar vinculadas a intereses de empresas tabacaleras. Además, alertó sobre los dispositivos no regulados que circulan en el mercado, los cuales pueden estar adulterados, generando riesgos significativos para la salud.

Etiquetas: la rioja control de tabaco regulación de vapeadores gobierno nacional salud pública debate sanitario
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3579 articles →

Artículos relacionados

Acuerdo entre el intendente y el Hospital Gutiérrez para mejorar la telemedicina en la región

Riesgo de atención en hospitales universitarios: la UBA exige más fondos urgentemente

Médicos y prestadores de La Rioja recibirán pagos pendientes esta semana
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar