La Rioja intensifica controles para frenar el contrabando de vapeadores

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La nueva normativa nacional sobre el consumo de tabaco ha generado controversia en el ámbito sanitario. La Dra. Ana Gómez, referente de Control de Tabaco y Enfermedades Respiratorias en La Rioja, explicó que esta medida busca reemplazar la prohibición anterior con un registro estricto, aunque advierte que el daño ocasionado por estos productos sigue siendo el mismo.

La Disposición 2543 del Gobierno Nacional permite la comercialización e importación de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos de tabaco calentado, regulando un mercado que antes operaba sin controles. Gómez enfatizó que, aunque estos productos serán regulados, no se consideran seguros. La medida incluye la obligación de los importadores de presentar avales de laboratorio y cumplir con lineamientos técnicos específicos.

Además, se implementarán restricciones severas en la presentación de estos productos. El empaquetado deberá asemejarse al de los cigarrillos convencionales y se eliminarán los saborizantes. También se prohibirán los dispositivos desechables debido a preocupaciones ambientales relacionadas con sus baterías de litio. Los fabricantes deberán asumir la gestión de los desechos generados por sus productos, estableciendo una responsabilidad ambiental en la industria.

Gómez desmintió la noción de que estos dispositivos sean inocuos, señalando que las investigaciones sobre su seguridad suelen estar vinculadas a intereses de empresas tabacaleras. Además, alertó sobre los dispositivos no regulados que circulan en el mercado, los cuales pueden estar adulterados, generando riesgos significativos para la salud.