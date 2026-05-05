Acuerdo entre el intendente y el Hospital Gutiérrez para mejorar la telemedicina en la región

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El intendente Luis Orquera anunció un avance significativo en la salud pública de General Lamadrid con la firma de un acuerdo de colaboración estratégica con la empresa minera OCM. Este convenio incluye capacitaciones y consultas médicas a través de videollamadas, además de facilitar el traslado de pacientes al Hospital Gutiérrez en Buenos Aires en situaciones de urgencia.

El objetivo principal de este acuerdo es conectar el hospital local con instituciones de salud de renombre internacional en la capital argentina, lo que marca un hito en la gestión sanitaria de la región. A través de la telemedicina, el personal médico de General Lamadrid podrá acceder a recursos y apoyo especializado, vital para la atención de los pacientes.

Orquera destacó la importancia de este convenio, afirmando que permitirá que los médicos locales realicen consultas con especialistas de primer nivel. La implementación del acuerdo se estructurará en tres ejes: consultas por videollamadas, capacitaciones continuas para los profesionales de salud locales y un protocolo de asistencia para casos complejos.

Con este acuerdo, General Lamadrid se posiciona como el primer departamento en formalizar un vínculo de este tipo con un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que resulta crucial considerando que se encuentra a aproximadamente 300 kilómetros de los centros de salud más cercanos en la provincia.