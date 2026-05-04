Riesgo de atención en hospitales universitarios: la UBA exige más fondos urgentemente

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La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha manifestado su preocupación por el impacto que la falta de fondos del Gobierno nacional está teniendo en la atención de sus hospitales. En un comunicado, señalaron que la administración de Javier Milei no ha ejecutado ninguna asignación de la planilla 'Hospitales' del presupuesto 2026, lo que representa un total de 80.000 millones de pesos, de los cuales un cuarto debió haberse destinado entre enero y abril.

Los hospitales afectados incluyen el Hospital de Clínicas "José de San Martín" y el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, entre otros. La UBA alertó que esta situación no solo compromete la calidad de servicio en sus instalaciones, sino también en las de otras universidades nacionales que dependen de estos recursos.

Además, la UBA subrayó que el desfinanciamiento se suma a un conflicto más amplio con el Gobierno, que ha decidido no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2025. La falta de transferencia de fondos infringe esta ley y agrava la crisis en el sistema de salud, afectando la formación de profesionales y la atención a pacientes en todo el país.