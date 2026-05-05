AProSLaR amenaza con protestas si no se resuelven los reclamos salariales urgente

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La Asociación de Profesionales de la Salud (AProSLaR) ha intensificado sus demandas ante la falta de respuestas del Gobierno Provincial en relación a la crisis del sector sanitario en La Rioja. Tras dos semanas sin soluciones concretas desde el Ministerio de Salud, el gremio ha emitido un comunicado exigiendo un aumento salarial urgente y el pase a planta de trabajadores precarizados.

La reunión que tuvo lugar hace quince días, con la participación de Fernanda Boriotti y Hugo Godoy, buscaba establecer un plan para mejorar el sistema de salud y las condiciones laborales. Sin embargo, ante la ausencia de propuestas formales, AProSLaR ha decidido coordinar un plan de lucha con la CTA Autónoma, advirtiendo que implementarán medidas de protesta en todos los centros asistenciales si la situación no se resuelve.

La comunidad médica se encuentra en un estado de alerta, preocupada por las implicancias de la inacción gubernamental en un contexto de alta demanda de servicios de salud. La falta de diálogo podría llevar a una paralización de los servicios, lo que tendría consecuencias graves para la atención de la población.