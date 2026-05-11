Lunes, 11 de Mayo 2026
Centros de salud en La Rioja recibirán 16 mil dosis de vacuna antigripal para proteger a grupos vulnerables
Salud

Centros de salud en La Rioja recibirán 16 mil dosis de vacuna antigripal para proteger a grupos vulnerables

La campaña de vacunación antigripal en La Rioja avanza con 16 mil dosis disponibles. Se priorizan grupos de riesgo y se busca mejorar la cobertura antes de la temporada alta de virus. La comunidad responde positivamente.

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La jornada de vacunación antigripal en la Comisaría Sexta de La Rioja permitió que el personal policial recibiera la vacuna y completara esquemas de inmunización. Este esfuerzo tiene como objetivo principal fortalecer la salud de quienes realizan tareas esenciales en la comunidad. Desde el Ministerio de Salud provincial, se recuerda a los ciudadanos que pueden acudir a centros de salud, hospitales y vacunatorios para recibir la vacuna de forma gratuita.

La provincia recibió 16 mil dosis de vacunas, que se aplicarán priorizando a los grupos de riesgo, incluyendo niños de 6 a 24 meses, personal de salud, adultos mayores de 65 años, embarazadas y puérperas. La vacunación se puede realizar simultáneamente con otras del Calendario Nacional y está disponible en todo el país.

Este año, la campaña nacional se adelantó tres semanas para mejorar la cobertura antes de la temporada alta de virus respiratorios, buscando reducir el impacto de la gripe en la salud pública. La respuesta de la comunidad ha sido positiva, evidenciada por un aumento en la asistencia a los centros de salud, lo cual resalta la importancia de la prevención de enfermedades.

Etiquetas: la rioja vacunación antigripal salud pública gobierno provincial campaña de vacunación prevención de enfermedades
TL;DR

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