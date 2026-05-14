Jueves, 14 de Mayo 2026
Prohibición de vapers en espacios públicos: un respiro para la salud de los riojanos
Salud

Prohibición de vapers en espacios públicos: un respiro para la salud de los riojanos

Concejales de La Rioja prohíben vapers en espacios públicos cerrados para proteger la salud, especialmente de jóvenes. La medida incluye señalización obligatoria en establecimientos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura

La ciudad de La Rioja ha implementado una nueva ordenanza que prohíbe el uso de vapers en espacios cerrados públicos, medida impulsada por la concejal Viviana Luna. Esta iniciativa busca proteger la salud de la población, especialmente de los jóvenes, ante el aumento del uso de estos dispositivos.

Los espacios cerrados de acceso público, que incluye lugares como bares, restaurantes y centros educativos, deberán contar con señalización visible que indique esta prohibición. Luna resaltó la importancia de que el Estado municipal adopte acciones preventivas que respalden las políticas de salud pública existentes.

En la misma sesión, el Bloque Frente Justicialista presentó una minuta para exigir al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795. Los concejales expresaron su preocupación por la falta de ejecución de las partidas presupuestarias, lo que puede afectar la infraestructura educativa y limitar las becas de investigación.

Además, se entregaron distinciones en reconocimiento al Club Sportivo Güemes, declarado de Interés Municipal, Social y Deportivo, en honor a sus 82 años de historia. La edil Yolanda Corzo fue la encargada de entregar el decreto que celebra la trayectoria del club, fundado en 1944 por vecinos de la zona.

Etiquetas: la rioja vapers salud pública concejo deliberante club sportivo güemes política municipal
TL;DR

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