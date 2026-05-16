Estudio revela preocupante calidad del agua en diques de La Rioja según el Instituto de Servicios Ambientales

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El Instituto de Servicios Ambientales participó en el VI Congreso Argentino de Microbiología, donde presentó un estudio sobre la calidad microbiológica del agua en varios diques de La Rioja. Este trabajo, realizado por el Laboratorio Ambiental, es crucial para la gestión de recursos hídricos y la formulación de políticas públicas fundamentadas en datos científicos.

La investigación, denominada “Monitoreo de la calidad microbiológica del agua en diques de La Rioja”, involucra un análisis continuo de los principales embalses de la provincia, incluyendo los diques Los Sauces, Chañarmuyo, Chamical, Olta, Cisco, Anzulón, Portezuelo y Saladillo. Se llevan a cabo muestreos periódicos en puntos estratégicos, donde se recolectan muestras para análisis microbiológicos y fisicoquímicos.

El objetivo de este estudio es proporcionar información precisa sobre el estado de estos cuerpos de agua, crucial para detectar riesgos sanitarios y evaluar la calidad del recurso hídrico. La labor del Instituto, liderada por su presidente Christian Albrecht, busca optimizar recursos y fortalecer la toma de decisiones en el ámbito ambiental, destacando la importancia de contar con infraestructura técnica y personal especializado para el monitoreo continuo.

La participación en el congreso también resalta la labor científica de la provincia y la necesidad de articular investigación y gestión para avanzar hacia un desarrollo sustentable.