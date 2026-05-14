Jueves, 14 de Mayo 2026
Campaña en La Rioja promueve el uso responsable del servicio de emergencias 107
Salud

Campaña en La Rioja promueve el uso responsable del servicio de emergencias 107

El Ministerio de Salud lanza una campaña de concientización en la Plaza 25 de Mayo para promover el uso responsable del servicio de emergencias 107, que recibe un 50% de llamadas no urgentes. Se repetirá en otros puntos de la ciudad.

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El Ministerio de Salud está llevando a cabo una campaña de concientización para promover el uso responsable del servicio de emergencias 107. Este viernes, la actividad se realizó en la Plaza 25 de Mayo y se extenderá durante los próximos fines de semana en diferentes puntos estratégicos de la capital.

La directora del Servicio de Emergencias 107, Carolina Palmieri, indicó que el propósito es informar a la comunidad sobre cuándo utilizar realmente el servicio. Según Palmieri, muchas llamadas no corresponden a emergencias, y se busca que la población acuda a su Centro Primario de Salud más cercano para evitar el uso indebido de ambulancias. La campaña también enseñará a distinguir entre urgencias y emergencias, proporcionando herramientas básicas de orientación sanitaria.

Estadísticas indican que cerca del 50% de las llamadas anuales al sistema no son emergencias médicas, sino traslados para tratamientos como diálisis o rehabilitación. El Ministerio de Salud anunció que la próxima jornada se llevará a cabo el 15 de mayo en la Plaza 9 de Julio y el 22 de mayo en la Plaza Juan Facundo Quiroga, de 9 a 12 horas.

Etiquetas: salud emergencias 107 concientización plaza 25 de mayo servicio de emergencias ministerio de salud
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