Campaña en La Rioja promueve el uso responsable del servicio de emergencias 107

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El Ministerio de Salud está llevando a cabo una campaña de concientización para promover el uso responsable del servicio de emergencias 107. Este viernes, la actividad se realizó en la Plaza 25 de Mayo y se extenderá durante los próximos fines de semana en diferentes puntos estratégicos de la capital.

La directora del Servicio de Emergencias 107, Carolina Palmieri, indicó que el propósito es informar a la comunidad sobre cuándo utilizar realmente el servicio. Según Palmieri, muchas llamadas no corresponden a emergencias, y se busca que la población acuda a su Centro Primario de Salud más cercano para evitar el uso indebido de ambulancias. La campaña también enseñará a distinguir entre urgencias y emergencias, proporcionando herramientas básicas de orientación sanitaria.

Estadísticas indican que cerca del 50% de las llamadas anuales al sistema no son emergencias médicas, sino traslados para tratamientos como diálisis o rehabilitación. El Ministerio de Salud anunció que la próxima jornada se llevará a cabo el 15 de mayo en la Plaza 9 de Julio y el 22 de mayo en la Plaza Juan Facundo Quiroga, de 9 a 12 horas.