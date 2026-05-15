Emotivo homenaje en el Hospital Vera Barros: 102 años de servicio a la comunidad riojana

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El Hospital Regional Dr. Enrique Vera Barros celebró su 102° aniversario con un acto emotivo que reunió a autoridades, trabajadores y miembros de la comunidad. Durante la ceremonia, se rindieron homenajes a personal histórico y se reconoció su compromiso con el sistema sanitario provincial en un contexto nacional complejo.

La celebración tuvo lugar en el hall central del hospital, donde se realizaron diversas actividades, incluyendo el izamiento de banderas y la interpretación de himnos por parte de la Banda Municipal de Música. Se destacó la trayectoria del hospital, fundado en 1924, y su evolución como centro de referencia en la región.

En el evento se descubrieron placas y se impusieron nombres en honor a trabajadores destacados, como la sala de yesos en memoria de Carlos Ascoeta y el servicio de Odontología en homenaje a Horacio Herrera Alem. Además, se entregaron reconocimientos póstumos a trabajadores, resaltando su dedicación al servicio público.

El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, subrayó la importancia del hospital y la situación crítica del sistema de salud a nivel nacional, manifestando su preocupación por las políticas que afectan el financiamiento del sector público sanitario.