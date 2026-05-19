Martes, 19 de Mayo 2026
Situación crítica: joven en terapia intensiva tras cirugía de emergencia en el hospital local
Salud

Situación crítica: joven en terapia intensiva tras cirugía de emergencia en el hospital local

Un joven se encuentra en terapia intensiva tras ingresar al hospital con traumatismo de cráneo y hemorragia abdominal. La comunidad espera respuestas sobre las circunstancias del incidente.

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Un joven se encuentra en terapia intensiva tras ingresar al Hospital con múltiples heridas, incluyendo un traumatismo de cráneo y una lesión abdominal que causó hemorragia. La emergencia se produjo alrededor de las 23 horas del domingo, y su condición ha requerido asistencia respiratoria mecánica y una cirugía de urgencia.

El director del hospital, Gabriel Goitea, informó que la situación del paciente es reservada. La comunidad local se muestra preocupada por las circunstancias que rodean este incidente, que aún no han sido esclarecidas, intensificando el debate sobre la seguridad en La Rioja.

La presión recae sobre las autoridades para investigar lo sucedido y asegurar la protección de los ciudadanos. Este caso también pone a prueba al sistema de salud provincial, que ha enfrentado desafíos importantes en años recientes, especialmente en el manejo de situaciones críticas como esta.

La evolución del estado de salud del joven es seguida de cerca por la comunidad, que espera recibir más información de las autoridades en los próximos días.

Etiquetas: la rioja hospital terapia intensiva violencia salud seguridad
TL;DR

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