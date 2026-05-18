Mejoras en el hospital Luis Agote de Chamical: un avance para la salud local

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La inauguración de obras en el hospital Luis Agote marca un avance significativo en la infraestructura sanitaria de Chamical. Esta intervención incluye una ampliación y modernización del hospital, que incorpora tecnología avanzada y equipamiento especializado para mejorar la atención médica y la capacidad de respuesta ante emergencias.

La nueva terapia intensiva dispone de ocho camas equipadas, con áreas de monitoreo y conexión directa a quirófano y guardia, lo que permitirá ofrecer atención más rápida y eficiente, reduciendo así las derivaciones a otros centros de salud. Además, el renovado servicio de odontología cuenta con cuatro consultorios modernos y está disponible tanto en la mañana como en la tarde.

Durante la inauguración, autoridades provinciales destacaron que esta obra representa un cambio significativo para el sistema sanitario en el interior de la provincia. Resaltaron el compromiso del Gobierno Provincial de fortalecer la salud pública en La Rioja, subrayando la importancia de contar con instalaciones adecuadas para garantizar atención de calidad.

La modernización del hospital no solo mejora la calidad de atención, sino que también busca aliviar la presión sobre otros centros de salud, proporcionando un servicio más integral y accesible a la comunidad. La inversión en el sistema sanitario es una prioridad del actual gobierno, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y generar un impacto positivo en la salud pública.