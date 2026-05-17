Domingo, 17 de Mayo 2026
Recorte en Salud del Gobierno: tratamientos en La Rioja se verán afectados
Salud

Recorte en Salud del Gobierno: tratamientos en La Rioja se verán afectados

El Ministerio de Salud de la Nación anunció un recorte superior a $63.000 millones que impactará programas clave en La Rioja, generando preocupación en pacientes de VIH y tratamientos oncológicos. La reestructuración podría dejar a muchos sin acceso a medicamentos vitales, intensificando la vulnerabilidad de la salud pública.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La reciente reestructuración presupuestaria anunciada por el Ministerio de Salud de la Nación ha generado preocupación en La Rioja, donde la vulnerabilidad de los pacientes se ha intensificado. La medida, oficializada a través de la Decisión Administrativa 20/2026, implica un recorte superior a los $63.000 millones en programas críticos, afectando directamente tratamientos oncológicos y la provisión de medicamentos de alto costo.

Landriel Oviedo, referente local, expresó su alarma sobre la situación, subrayando que los fondos destinados a enfermedades como VIH, hepatitis y tuberculosis están en riesgo. "Afectar estos fondos es jugar con la vida de la gente", afirmó, resaltando que la dependencia de los programas nacionales es vital para la continuidad de los tratamientos antirretrovirales.

Desde el Ministerio, argumentan que este ajuste es parte de un "reordenamiento" para evitar duplicaciones de fondos con las provincias, asegurando que no se abandonará a los pacientes. Sin embargo, la incertidumbre sobre la entrega de medicamentos y tratamientos ha encendido las alarmas en las organizaciones civiles de la provincia.

El impacto de esta reestructuración se siente en la atención médica de la población sin obra social, ya que el Programa SUMAR+ verá reducidas sus transferencias en $25.000 millones. Además, el acceso a medicamentos e insumos se verá limitado en $20.000 millones, afectando programas esenciales como el Banco de Drogas Oncológicas.

Etiquetas: argentina gobierno nacional salud pública recorte presupuestario medicamentos vulnerabilidad pacientes
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3861 articles →

Artículos relacionados

Estudio revela preocupante calidad del agua en diques de La Rioja según el Instituto de Servicios Ambientales

Emotivo homenaje en el Hospital Vera Barros: 102 años de servicio a la comunidad riojana

Campaña en La Rioja promueve el uso responsable del servicio de emergencias 107
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar