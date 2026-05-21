Viernes, 22 de Mayo 2026
Salud

Trabajadores de la salud de La Rioja se preparan para un paro total de 24 horas.

El sindicato AProSLaR realizará un paro total de 24 horas el 3 de junio, afectando hospitales y CAPS en La Rioja. Exigen mejoras salariales y condiciones laborales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El sindicato AProSLaR ha decidido llevar a cabo un paro total de actividades por 24 horas el próximo 3 de junio, lo que impactará en la atención de todos los hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de La Rioja. Esta medida se toma tras no recibir propuestas concretas del ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, después de una reunión con representantes del gremio y autoridades nacionales.

Desde AProSLaR se ha destacado la difícil situación del sistema sanitario, indicando que los salarios son inferiores a la línea de pobreza y hay una escasez de insumos médicos. Además, se critica que las guardias están mal remuneradas y que el pase a planta permanente del personal precarizado está congelado. El sindicato también cuestiona la reciente actividad del gobierno relacionada con la regularización de matrículas profesionales.

La jornada de protesta incluirá demandas como una recomposición salarial acorde al costo de la canasta básica y el aumento en el valor de las guardias para los profesionales. AProSLaR y FESPROSA han advertido que, sin una respuesta favorable de las autoridades, las acciones de protesta se intensificarán en el futuro cercano.

Etiquetas: la rioja aproslar paro provincial atención en salud protesta salarios
TL;DR

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