Protocolo de vigilancia en La Rioja: alertan por riesgo de hantavirus tras casos en turistas

La Rioja activa protocolo de vigilancia epidemiológica tras confirmar casos de hantavirus en turistas neerlandeses. La provincia no registra casos autóctonos, pero se intensifica el monitoreo para prevenir brotes.

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La provincia de La Rioja ha activado un alerta preventiva tras confirmarse casos de hantavirus en una pareja de turistas neerlandeses que recorrieron la región. El Ministerio de Salud provincial implementó un protocolo de vigilancia epidemiológica para investigar el posible lugar de contagio de estos visitantes.

Zamara Marchi, directora de Zoonosis, destacó que este sistema de vigilancia es habitual ante brotes, y mencionó que las autoridades de Países Bajos se comunicaron con Argentina para colaborar en las investigaciones. Marchi reafirmó que, hasta el momento, La Rioja no ha registrado casos autóctonos de hantavirus y no se encuentra en las zonas endémicas del país.

La pareja estaba involucrada en actividades de observación de aves y había estado viajando por varios países de la región antes de embarcar en un crucero. Marchi indicó que el principal transmisor de esta enfermedad es un roedor, presente en el sur argentino y en Chile, lugares donde también estuvieron los turistas.

Esta situación resalta la importancia de la vigilancia epidemiológica en la provincia, así como la necesidad de un monitoreo continuo para evitar la propagación de enfermedades, enfatizando la colaboración entre diferentes organismos estatales para contener cualquier posible brote.