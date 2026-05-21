La Rioja intensifica controles sanitarios tras alerta de hantavirus en crucero científico

La Rioja se convierte en un punto crucial en la investigación del hantavirus tras la presencia de ornitólogos neerlandeses en Chilecito. Aunque no hay roedores transmisores en la región, se hace un llamado a reforzar la vacunación contra virus respiratorios.

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La provincia de La Rioja se ha convertido en un punto clave en la investigación internacional sobre el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Autoridades sanitarias han rastreado el itinerario de una pareja de ornitólogos neerlandeses que visitó la zona Oeste, en Chilecito, a fines de febrero. La médica infectóloga Elena Obieta ha asegurado que no hay roedores que transmitan el hantavirus en la región, lo que tranquiliza a la población local.

Las investigaciones apuntan a que los turistas podrían haber adquirido la cepa en la Patagonia o en el lado chileno, donde el ratón colilargo, portador natural del virus, está presente. Este virus es motivo de preocupación internacional debido a su alta letalidad, afectando entre 3 y 4 de cada 10 infectados, sin contar con vacunas o tratamientos específicos disponibles.

Con el aumento de la atención pública, se ha lanzado un llamado a la comunidad para reforzar la prevención frente a otros virus respiratorios. Se recomienda revisar los esquemas de vacunación, tanto en adultos como en niños, y se destaca que no es necesario solicitar turno médico en las salas de atención primaria. La campaña de vacunación se inició anticipadamente en marzo debido a la circulación temprana de cepas de gripe altamente transmisibles en Europa.