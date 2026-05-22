Viernes, 22 de Mayo 2026
Salud

SER-Salud demanda cambios laborales: jornada de 30 horas por crisis salarial

El sindicato SER-Salud exige reducir la jornada laboral a 30 horas semanales para el personal de salud, ante la falta de respuestas salariales del Gobierno provincial. La brecha salarial es alarmante: enfermeras en el sector privado alcanzan más de un millón de pesos, mientras que en el público solo llegan a $350.000. La situación crítica requiere atención urgente.

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Redacción Equipo Editorial
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SER-Salud demanda cambios laborales: jornada de 30 horas por crisis salarial
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El sindicato SER-Salud ha vuelto a exigir una reducción de la jornada laboral para el personal de enfermería, agentes sanitarios y servicios generales, proponiendo una carga de 30 horas semanales y guardias de seis horas durante los fines de semana. Esta demanda se presenta en un contexto crítico debido a la falta de respuestas salariales por parte del Gobierno provincial.

Roberto Carrizo, secretario general del gremio, comentó que la discusión sobre las horas laborales se ha extendido sin que se logren soluciones efectivas. Denunció que las desigualdades entre hospitales se han incrementado, ya que algunos aplican jornadas de ocho horas mientras que otros no. Carrizo subrayó la urgencia de garantizar la jornada de seis horas en días hábiles y guardias, enfatizando que la situación actual está estancada.

Además, el dirigente destacó la diferencia salarial entre el sector público y el privado, mencionando que una enfermera en el sector privado puede ganar más de un millón de pesos, en contraste con el salario básico de $350.000 en el público. Criticó también la falta de canales oficiales para la negociación y la ausencia de paritarias, señalando que las decisiones salariales se toman unilateralmente por el poder Ejecutivo.

Etiquetas: la rioja ser-salud jornada laboral salarios gobierno provincial sector sanitario
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