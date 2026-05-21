Viernes, 22 de Mayo 2026
Política

La Rioja insiste en la necesidad de fondos ante la crisis financiera del país

La celebración del 435° aniversario de La Rioja se realizó en un contexto de crisis económica, con reclamos por fondos judicializados ante la Nación. El secretario Herrera destacó la lucha por recursos vitales para la comunidad.

Redacción
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En el marco de la celebración del 435° aniversario de La Rioja, el secretario General de la Gobernación, Ricardo Herrera, destacó el difícil contexto económico que enfrenta la provincia. Durante los actos conmemorativos, mencionó la necesidad de ajustes significativos en el gasto público, justificando así la ausencia de los tradicionales desfiles patrios.

Herrera enfatizó que esta decisión no representa debilidad, sino un mensaje de austeridad y dignidad frente a las dificultades impuestas por el Gobierno Nacional. También abordó el reclamo de la provincia ante la Corte Suprema de Justicia por fondos que considera «conculcados», afirmando que estos recursos son esenciales para el bienestar de la comunidad ante la crisis financiera.

El secretario subrayó la importancia de defender los intereses provinciales, señalando que la lucha por estos fondos es crucial dado el impacto que la crisis tiene en los sectores más vulnerables. Herrera concluyó su mensaje resaltando la unidad y la necesidad de trabajar juntos para superar las adversidades económicas, reafirmando un compromiso con todos los riojanos.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial aniversario economía austeridad recursos provinciales
TL;DR

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