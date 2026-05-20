Miércoles, 20 de Mayo 2026
Política

Intendentes del Oeste Grande unen fuerzas en Villa Castelli para mejorar la gestión local

Intendentes de la región del "Oeste Grande" se reunieron en Villa Castelli para abordar la situación económica y política actual. La notable ausencia de Hugo Páez, del Departamento Felipe Varela, genera interrogantes sobre la cohesión del bloque. ¿Qué estrategias se implementarán ante estos desafíos?

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Los intendentes de la región del Oeste Grande se reunieron en Villa Castelli para abordar la situación política y económica que enfrentan sus municipios. Este encuentro, liderado por el jefe comunal anfitrión, Luis Orquera, tuvo como objetivo la creación de un bloque de trabajo colaborativo entre las comunas. La mayoría de los mandatarios estuvieron presentes, a excepción de Hugo Páez, intendente de Felipe Varela.

Durante la jornada, se discutieron temas clave como la cooperación intermunicipal, el análisis de las finanzas locales y estrategias políticas para enfrentar el contexto regional. Los intendentes compartieron diagnósticos sobre la realidad de sus territorios, destacando la importancia de fortalecer el diálogo y la colaboración para mejorar el desarrollo regional.

La ausencia de Páez generó preocupación, ya que su distrito es crucial para la región. Este hecho resalta tanto su papel como figura central en la política local como las tensiones que podrían surgir en el futuro. A pesar de los consensos logrados, el encuentro también dejó espacio para reflexiones sobre la dinámica política entre los municipios.

Etiquetas: villa castelli chilecito famatina cooperación intermunicipal política local economía regional
TL;DR

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