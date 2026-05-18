Lunes, 18 de Mayo 2026
Reformas judiciales en La Rioja: preocupaciones por inversión y transparencia según Sergio Gómez
Política

Reformas judiciales en La Rioja: preocupaciones por inversión y transparencia según Sergio Gómez

El abogado Sergio Gómez advirtió que la implementación del sistema acusatorio en La Rioja depende de una inversión adecuada en justicia. Señaló que las reformas podrían ser superficiales sin respaldo financiero y criticó la falta de transparencia del Tribunal Superior de Justicia.

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El abogado del fuero local, Sergio Gómez, expresó su preocupación por la implementación del sistema acusatorio en la provincia durante una entrevista con MEDIOS RIOJA. Gómez destacó que el éxito de cualquier reforma en la administración de justicia depende del presupuesto, advirtiendo que sin el apoyo financiero adecuado, los cambios podrían ser meramente superficiales.

El letrado subrayó la necesidad de una inversión significativa para que la transición hacia el nuevo sistema sea efectiva, incluyendo un proceso de capacitación y un cambio cultural entre los trabajadores del sector. Resaltó que la administración de justicia ha estado históricamente vinculada a la burocracia y al uso del papel, lo cual debe cambiar para adoptar la dinámica del sistema acusatorio, que contempla audiencias orales.

En relación al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gómez criticó su actual composición, calificándolo como el "peor superior tribunal de justicia de la historia de La Rioja". Abogó por una mayor transparencia en el acceso a la información pública antes de considerar la ampliación de vacantes en el tribunal. Asimismo, señaló que la falta de publicidad de los actos judiciales perjudica el sistema democrático.

Etiquetas: la rioja sistema acusatorio administración de justicia tribunal superior de justicia presupuesto transparencia
TL;DR

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