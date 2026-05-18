Kicillof lanza programa "Mujeres y Diversidades" con apoyo de Madera y Pedrali en Ensenada

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes en Ensenada el lanzamiento del espacio "Mujeres y Diversidades" del Movimiento Derecho al Futuro, donde cuestionó duramente las políticas del presidente Javier Milei y destacó el rol de las mujeres en la oposición al actual Gobierno nacional. Durante su discurso, Kicillof subrayó: "Desde que llegó Milei la vanguardia de la resistencia Argentina la tienen las mujeres y las diversidades: lo muestran en las calles, en los sindicatos, en los barrios, en las fábricas, en las universidades y sobre todo, lo han mostrado en las urnas."

El acto se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal de Ensenada y contó con la participación de la vicegobernadora Verónica Magario; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera; y el intendente local, Mario Secco. La presencia riojana se vio fortalecida por la diputada nacional Gabriela Pedrali, la diputada provincial Carla Aliendro y la directora de la Casa de La Rioja en Buenos Aires, Fabiana Oviedo.

Durante su intervención, Madera valoró la gestión del gobernador Ricardo Quintela y la alianza construida con Kicillof, afirmando: "Quintela es un compañero que muchas de ustedes habrán escuchado nombrar, porque junto a Axel fueron los primeros gobernadores en ponerse firmes ante el gobierno nacional, y lo hicieron no porque no les gustara Milei, al contrario, siempre fueron respetuosos de la democracia y de lo que la gente elige. Lo hacían porque entendían que el modelo que eligió el presidente era un modelo de hambre y de quita de derechos".

En este sentido, Madera también destacó los avances de la reforma de la constitución provincial, mencionando los derechos de cuarta generación que garantizan el acceso a la energía, el agua y la conectividad, la periodicidad en la justicia y la paridad de género en cargos electivos. Al respecto, bregó por la construcción de un espacio abierto de cara al futuro: "Quintela, como Kicillof, tiene una tarea fundamental en este momento de la historia: no solamente levantar la voz sino también convocar a todos los sectores, porque los tiempos que vivimos no solamente necesitan del peronismo sino también de todos aquellos que entienden que para poder enfrentar a Milei debemos mirarnos todos y todas".

Madera añadió: "Además de candidatos, necesitamos un proyecto de país e ideas, y esas ideas deben ser con federalismo". Finalmente, subrayó que el acto debe servir como un impulso para la organización, enfatizando que lo que se viene es "con más mujeres, con organización y con federalismo".

Por su parte, Kicillof fue crítico con la gestión de Javier Milei, afirmando: "Este experimento de desintegración que lleva adelante Milei tiene un capítulo central: el ataque sistemático contra las mujeres y las diversidades, contra sus luchas, sus derechos y sus conquistas". El gobernador bonaerense sostuvo que "desde el primer día de Milei, la vanguardia de la resistencia y de la oposición a este modelo la tuvieron siempre las mujeres", y pidió a los dirigentes peronistas "más humildad" y "menos lecciones desde las redes".

En este marco, Kicillof remarcó que "la derecha quiere convencer a la Argentina de que la igualdad fue demasiado lejos y de que las mujeres se pasaron tres pueblos", añadiendo que "falta muchísimo por conquistar en materia de dignidad, igualdad y reconocimiento". Enfatizó: "No estamos acá para contarle a la gente el sufrimiento que vive todos los días: nuestra tarea es ofrecer una salida, construir una alternativa y demostrar que hay otro camino posible", convocando a "salir a la cancha a pelear y a disputar el futuro de la patria".