La Rioja busca frenar el proyecto minero "Luna Huasi" a través de la Justicia

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El desarrollo minero en La Rioja ha generado tensiones con la provincia de San Juan, según el ministro de Producción, Ernesto Pérez. La Rioja planea llevar el caso del proyecto minero Luna Huasi a los tribunales, argumentando que se realiza en territorio riojano y que explota recursos sin autorización. Pérez destacó que la utilización de recursos hídricos del Glaciar El Potro, ubicado en La Rioja, es un punto crítico en la disputa, ya que el agua es esencial para el proyecto de exploración de cobre y oro.

En declaraciones a MEDIOS RIOJA, el ministro enfatizó que la postura de la provincia no busca prohibir la actividad minera, sino regularla adecuadamente. El Ministerio de Ambiente de La Rioja exige la presentación inmediata de un Informe de Impacto Ambiental para auditar las operaciones en la región. Este cambio en la política económica de La Rioja marca una disposición a participar en la actividad minera, a diferencia de su tradicional resistencia frente a esta práctica.

Pérez manifestó que es necesario establecer un orden en la zona limítrofe entre La Rioja, San Juan y Chile, donde los minerales no reconocen fronteras políticas. La provincia está trabajando en un padrón de proyectos mineros en desarrollo, con el objetivo de organizar las actividades y asegurar el uso responsable de los recursos naturales.