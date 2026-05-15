Protestas en Chamical: empleados de Coca-Cola reclaman salarios y bonos pendientes

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Los trabajadores del centro de distribución de Coca-Cola en Chamical han comenzado una medida de fuerza este viernes, exigiendo el pago de salarios pendientes y el cumplimiento de un bono acordado. La protesta fue confirmada por Jorge Reynoso, secretario general del gremio de Camioneros en La Rioja.

Según Reynoso, la empresa no ha abonado los salarios correspondientes al mes de abril, lo que ha generado descontento entre los empleados. Además, los trabajadores reclaman el pago de un bono de fin de temporada, estipulado en el convenio colectivo 40/89, que tampoco ha sido depositado.

El sindicato ha presentado formalmente su reclamo ante la Secretaría de Trabajo de La Rioja, pero no ha recibido respuestas concretas. Ante la falta de soluciones, los empleados han decidido continuar con la protesta de manera indefinida hasta que se regularicen los pagos adeudados.

Este conflicto laboral refleja una creciente organización entre los trabajadores, quienes buscan hacer valer sus derechos en un contexto económico complicado. La falta de diálogo por parte de la empresa podría intensificar las medidas de protesta, afectando la distribución de productos en la región.